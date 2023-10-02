Роналдо назвал лучший состав в истории футбола, не включив Роналду

Легендарный бразильский форвард Роналдо представил свою символическую сборную всех времен.

На место голкипера он поставил итальянца Джанлуиджи Буффона. В линию обороны Роналдо определил Кафу, Роберто Карлоса, Франца Беккенбауэра и Паоло Мальдини.

В полузащите и нападении оказались Зико, Диего Марадона, Лионель Месси, Роналдиньо и Пеле. Последним членом состава Роналдо назвал себя.

За свою карьеру бразилец поиграл за такие клубы, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В составе сборной Бразилии нападающий провел 98 матчей и забил 62 мяча.

Назван лучший футболист 2000-х годов - это не Роналду и Месси