Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью ответил на вопрос о своём будущем

02 Октября 2023 • 11:59 Комментировать

Португальский тренер Жозе Моуринью, который работает в столичной «Роме», высказался относительно своего будущего.

«Журналисты продолжают обсуждать мое будущее, но я не собираюсь это делать. Контракт с «Ромой» - это сейчас мое будущее. Для меня это очень серьезно. Тренер должен уважать соглашение с клубом и не давать комментариев по этому поводу», - передает слова специалиста getfootballnewsitaly.

Моуринью занимает пост главного тренера римского клуба с лета 2021 года. Срок действующего контракта между «волками» и 60-летним специалистом рассчитан до середины следующего года.

Моуринью высказался о Гвардиоле и «Манчестер Сити»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.10.23 в 19:30
Сассуоло Сассуоло
Монца Монца
2.29 3.70 3.10
Видео
02.10.23 в 19:30
Торино Торино
Верона Верона
1.74 3.70 5.40
Видео
02.10.23 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Кальяри Кальяри
1.49 4.50 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
12:18 · Италия. Серия А
«Реал» нацелился на футболиста «Интера» слухи
12:06 · Италия. Серия А
Роналдо назвал лучший состав в истории футбола, не включив Роналду
11:59 · Италия. Серия А
Моуринью ответил на вопрос о своём будущем
11:53 · Италия. Серия А
«Милан» выбрал форварда, который заменит Жиру
11:45 · Италия. Серия А
Моуринью сообщил, что Дибала не сыграет в Лиге Европы
09:54 · Италия. Серия А
Аллегри не уверен, что Влахович сыграет с «Торино»
09:42 · Италия. Серия А
Аллегри: «Не сомневаюсь, что Щесны входит в число лучших голкиперов мира»
09:42 · Италия. Серия А
Луис Альберто решил, где продолжит карьеру
08:46 · Италия. Серия А
Гаттузо прокомментировал поражение «Марселя» от «Монако»
08:34 · Италия. Серия А
Осимхен выступил с заявлением по поводу конфликта с «Наполи» 1
07:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Рабио
03:12 · Италия. Серия А
​Булыкин уверен, что Абаскаль отработает до зимней паузы
03:05 · Италия. Серия А
Аллегри похвалил 18-летнего Йылдыза: «Он станет отличным игроком»
02:45 · Италия. Серия А
​Тассотти назвал имя своего преёмника
02:28 · Италия. Серия А
Моуринью объяснил, почему считает итальянских тренеров лучшими
Все новости
Рекомендуем