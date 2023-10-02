Моуринью ответил на вопрос о своём будущем

Португальский тренер Жозе Моуринью, который работает в столичной «Роме», высказался относительно своего будущего.

«Журналисты продолжают обсуждать мое будущее, но я не собираюсь это делать. Контракт с «Ромой» - это сейчас мое будущее. Для меня это очень серьезно. Тренер должен уважать соглашение с клубом и не давать комментариев по этому поводу», - передает слова специалиста getfootballnewsitaly.

Моуринью занимает пост главного тренера римского клуба с лета 2021 года. Срок действующего контракта между «волками» и 60-летним специалистом рассчитан до середины следующего года.

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