«Милан» выбрал форварда, который заменит Жиру

Канадский форвард Джонатан Дэвид, правами на которого владеет французский «Лилль», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Италии.

По сообщениям журналистов getfootballnewsitaly, в услугах футболиста по-прежнему заинтересован «Милан». В стане «россонери» рассматривают кандидатуру Джонатана в качестве замены французу Оливье Жиру.

Контракт Дэвида с французским клубом рассчитан до середины 2024 года. Игрок не против сменить прописку следующим летом.

В нынешнем сезоне Серии А нападающий провел семь поединков и отметился двумя забитыми мячами.