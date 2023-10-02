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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» выбрал форварда, который заменит Жиру

02 Октября 2023 • 11:53 Комментировать

Канадский форвард Джонатан Дэвид, правами на которого владеет французский «Лилль», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Италии.

По сообщениям журналистов getfootballnewsitaly, в услугах футболиста по-прежнему заинтересован «Милан». В стане «россонери» рассматривают кандидатуру Джонатана в качестве замены французу Оливье Жиру.

Контракт Дэвида с французским клубом рассчитан до середины 2024 года. Игрок не против сменить прописку следующим летом.

В нынешнем сезоне Серии А нападающий провел семь поединков и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Оливье Жиру Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2024
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