Моуринью сообщил, что Дибала не сыграет в Лиге Европы

Аргентинский форвард Пауло Дибала не поможет «Роме» в поединке второго тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Серветта». Об этом в беседе с журналистами поведал португальский специалист Жозе Моуринью.

«Пауло не сыграет в ближайшем матче. Сейчас он на пределе. Поэтому я принял решение, что в четверг он не появится на поле», - передает слова португальского специалиста Football-Italia.

Поединок между «Ромой» и «Серветтом» состоится в четверг, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел пять поединков, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.