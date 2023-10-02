Аллегри не уверен, что Влахович сыграет с «Торино»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не уверен, что нападающий команды Душан Влахович примет участие в дерби с «Торино», которое состоится в следующем туре итальянской Серии А.

По информации от Tuttojuve, в то же время другой нападающий Аркадиуш Милик должен восстановиться и быть готовым к матчу с «Торино». Вполне вероятно, что поляк выйдет в стартовом составе.

У Влаховича проблемы со спиной. Сербский нападающий не принял участие в последнем туре Серии А, где «Ювентус» разошёлся миром с «Аталантой». На счету 23-летнего Душана 4 гола и ассист в этом розыгрыше чемпионата.