Аллегри: «Не сомневаюсь, что Щесны входит в число лучших голкиперов мира»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уверен в том, что вратарь команды Войцех Щесны входит в число лучших игроков в мире на своей позиции.

«Не сомневаюсь, что Щесны входит в число лучших голкиперов мира. Я уверен в этом», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

На старте сезона Щесны допустил пару курьёзных ошибок, из-за чего подвергся критике со стороны болельщиков. Поляк ранее рассказал о том, что летом отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

«Ювентус» в данный момент находится на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. В последнем туре команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Аталантой».