Луис Альберто решил, где продолжит карьеру

Испанский полузащитник Луис Альберто определился со своим будущим. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Николо Скира, 31-летний хавбек решил подписать новый трудовой договор с римским «Лацио». Соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Новый контракт между сторонами предусматривает опцию продления на один сезон. Заработная плата игрока составит четыре миллиона евро в год.

Луис выступает за итальянскую команду с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел семь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.