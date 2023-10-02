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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо прокомментировал поражение «Марселя» от «Монако»

02 Октября 2023 • 08:46 Комментировать

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, ныне занимающий пост главного тренера «Марселя», высказался касательно поражения от «Монако» в поединке седьмого тура чемпионата Франции. Провансальцы уступили со счетом 2:3.

«Мы не можем испытывать положительные чувства после поражений. Команда должна играть намного лучше. Мы пропустили от «Монако» три мяча, которых могли избежать. Нам нужно улучшать свою игру, иначе будет тяжело в дальнейшем», - передает слова тренера Lequipe.

«Марсель» неудачно выступает на старте сезона чемпионата Франции. После семи туров подопечные Гаттузо набрали девять баллов и занимают лишь 11-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Гаттузо бьёт игроков «Марселя» на тренировках

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Марсель Дженнаро Гаттузо
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