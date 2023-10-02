Осимхен выступил с заявлением по поводу конфликта с «Наполи»

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен высказался касательно конфликтной ситуации в клубе.

«Переход в «Наполи» был отличным решением. У меня большая любовь к клубу, я с удовольствием ношу эту футболку. Неаполитанские болельщики стали для меня родными. Спасибо вам большое за поддержку. Давайте продолжим поддерживать единство, уважение и понимание. «Наполи», вперед», - оставил сообщение нигерийский бомбардир в социальных сетях.

Ранее между Осимхеном и «Наполи» возник конфликт из-за шуточного видео в Тик-Токе. В нем высмеивалось, что форвард выпрашивает пенальти, а затем не реализует его. Из-за этого видео нигериец удалил фотографии в форме «Наполи» из соцсетей и готовит иск в суд.

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