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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» принял решение по Рабио

02 Октября 2023 • 07:44 Комментировать

Руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с полузащитником команды Адриеном Рабио. Об этом информирует Mail Sport.

По сведениям источника, «старая синьора» готовится предложить французскому футболисту новое долгосрочное трудовое соглашение. Сам игрок не против задержаться в стане итальянского гранда.

За туринский коллектив Адриен выступает с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Рабио провел семь поединков, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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