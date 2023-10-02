«Ювентус» принял решение по Рабио

Руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с полузащитником команды Адриеном Рабио. Об этом информирует Mail Sport.

По сведениям источника, «старая синьора» готовится предложить французскому футболисту новое долгосрочное трудовое соглашение. Сам игрок не против задержаться в стане итальянского гранда.

За туринский коллектив Адриен выступает с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Рабио провел семь поединков, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.