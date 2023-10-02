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​Булыкин уверен, что Абаскаль отработает до зимней паузы

02 Октября 2023 • 03:12 Комментировать

После десяти туров российского чемпионата результаты московского «Спартака» далеки от идеала, в закончившиеся выходные команда разгромно проиграла «Крыльям Советов» - 0:4. Все это стимулирует разговоры о скорой смене главного тренера в московском клубе, но бывший футболист российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин уверен в том, что Абаскаль сезон доведет как минимум до зимней паузы:

- Думаю, что до зимней паузы Абаскалю время точно дадут. Конечно, если у «Спартака» уже есть тренер наготове, то они могут сделать смену, но я не жду резких движений от руководства клуба, - цитирует Булыкина Газета.Ru.

Абаскаль тренирует московский клуб с прошлого года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Булыкин Гильермо Абаскаль
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