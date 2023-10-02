Аллегри похвалил 18-летнего Йылдыза: «Он станет отличным игроком»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о перспективах полузащитника Кенана Йылдыза.

18-летний футболист начал привлекаться к играм первой команды туринцев на старте сезона. Йылдыз принял участие в трёх матчах, включая воскресный поединок с «Аталантой» (0:0), в котором игрок вышел на замену на 75-й минуте вместо Мойзе Кина.

«Йылдыз родился в 2005 году, но во всех матчах, в которых я его выпускал, он не допускал ошибок. Его особенно выделяет техника владениям мячом. Он станет отличным игроком», – заявил в интервью Sky главный тренер «Ювентуса».

Кенан Йылдыз пополнил ряды молодёжной академии «Ювентуса» летом прошлого года, перебравшись из «Баварии».