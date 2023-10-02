​Тассотти назвал имя своего преёмника

Бывший защитник таких клубов, как «Милан» и «Лацио», Мауро Тассотти, назвал имя своего преемника с современном итальянском футболе. Тассотти считает, что лучше всего на эту роль подходит Джованни ди Лоренцо - защитник и капитан чемпионского «Наполи».

- Мой преемник? Я хочу сказать, что ди Лоренцо сейчас выглядит лучше всех. Он полноценный во всех смыслах, он бегает, он забивает. Он очень силен. Калабрия? Да, когда он в порядке, он тоже хорош, умен на поле. Я не понимаю, почему его не берут в сборную Италии, - цитирует слова Тассотти pianetamilan.it.

Ди Лоренцо выступает за «Наполи» с 2019 года.