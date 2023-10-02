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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью объяснил, почему считает итальянских тренеров лучшими

02 Октября 2023 • 02:28 Комментировать
Рома
2:0
Фрозиноне
окончен

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями об итальянской тренерской школе.

После победы над «Фрозиноне» (2:0) португалец не скупился на комплименты сопернической команде, возглавляемой Эусебио ди Франческо. По мнению «особенного», любой соперник в Серии А способен навязать борьбу.

«Некоторые могут не согласиться, но я продолжаю настаивать на том, что в итальянском футболе больше тактики, чем в каком-либо другом. Именно поэтому Италию можно назвать страной с самыми лучшими тренерами», – цитирует Football Italia Моуринью, также работавшего в Португалии, Англии и Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Эусебио Ди Франческо Фрозиноне
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