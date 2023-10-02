​Сакки: «Интер» практикует совсем другой футбол, нежели «Милан»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки впечатлен победой «Интера» в игре с «Салернитаной» в рамках седьмого тура итальянского чемпионата. Он считает, что команда Симоне Индзаги практикует совсем другой футбол и пояснил, что имеет ввиду.

- Футбол «Интера» намного больше базируется на индивидуальных качествах игроков. н сильно отличается от игры «Милана» или «Наполи». У него есть игроки, способные решить матч в любой его момент. А также отличная физическая форма и должный опыт, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интер» примет дома «Болонью».