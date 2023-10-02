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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес оценил перспективы «Ромы» в текущем сезоне

02 Октября 2023 • 01:39 Комментировать
Рома
2:0
Фрозиноне
окончен

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес рассказал, чего ждёт от команды.

Римляне неудачно начали сезон, одержав всего одну победу в шести стартовых турах Серии А. В воскресенье коллектив Жозе Моуринью завершил череду неудач в чемпионате, одолев «Фрозиноне» (2:0).

«Мы знали, что сегодня есть только один допустимый результат – победа. Это требовалось нам, чтобы обрести уверенность, и мы добились своего.

У нас хороший состав, состоящий из качественных молодых и опытных игроков. Мы достаточно сильны, чтобы конкурировать с любым соперником в Серии А. Мы знаем, насколько сильны наши оппоненты, но верим в себя», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Паредеса.

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Рома Леандро Паредес
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