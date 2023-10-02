​Пароло: «Лаутаро Мартинес лучше, чем Леау»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес забил четыре гола после выхода на замену в матче с «Салернитаной», и его успехи отмечают в Италии, в которой Мартинес выступает уже пять лет, но поначалу откровенно «валял дурака». Марко Пароло, бывший футболист итальянской сборной, уверен в том, что сейчас Лаутаро превосходит Рафаэла Леау, звезду «Милана»:

- Лаутаро или Леау? Я бы выбрал аргентинца, он повзрослел, он стал беспощадным, не упуская моменты, его достижения, как в сборной, так и в клубе, делают его выдающимся игроком, - считает Пароло, слова которого цитирует pianetamilan.it.