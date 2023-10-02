Моуринью: «Люди не смогут обвинить меня в низкой результативности Лукаку»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре нападающего Ромелу Лукаку.

30-летний игрок, арендованный у «Челси», поразил ворота «Фрозиноне» в воскресном матче Серии А – на счету бельгийца уже четыре гола в шести поединках за «Рому».

«Что ж, теперь люди не смогут обвинять меня в том, что Лукаку мало забивает при мне. Он способен делать это и в «Роме», он делал это в «Манчестер Юнайтед» и в «Интере». Я точно не из тех, кто портит игроков», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова португальского наставника.

После семи туров Серии А «Рома» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков.