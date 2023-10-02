Моуринью: «Доволен тем, как команда отреагировала на неудачи»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче Серии А против «Фрозиноне» (2:0).

Коллектив из Рима одолел новичков элитного дивизиона благодаря голам Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини, забитым на 21-й и 83-й минутах соответственно.

«Сегодня мы выглядели как команда. Я доволен усилиями игроков, особенно хотелось бы отметить Бове и Паредеса. Нам противостоял серьёзный и организованный соперник.

Мы ужасно начали этот сезон, и я очень рад тому, как команда отреагировала на недавнее поражение от «Дженоа» [1:4]. Наши болельщики оказали нам отличную поддержку», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Моуринью.