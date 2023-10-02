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Лукаку: «Мы с Моуринью отлично друг друга понимаем»

02 Октября 2023 • 00:14 Комментировать
Рома
2:0
Фрозиноне
окончен

Форвард «Ромы» Ромелу Лукаку ответил на вопросы журналистов после победы над «Фрозиноне» (2:0).

Бельгиец открыл счёт на 21-й минуте встречи, а в концовке преимущество римлян удвоил Лоренцо Пеллегрини, установивший на табло окончательный результат. «Рома» прервала череду неудач, одержав вторую победу в нынешнем розыгрыше Серии А после семи туров.

«В последние дни мы много говорили о том, насколько важно победить в этом матче. Сегодня мы отдали все силы и выступили хорошо, нужно продолжать в том же духе.

Тренер отлично меня знает, у нас налажено взаимопонимание. Я отдаю все силы ради команды и благодарен одноклубникам за то, как они помогают мне с первого дня моего пребывания здесь», – поведал в интервью DAZN Лукаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Ромелу Лукаку Фрозиноне
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