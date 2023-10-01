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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» отдалилась от зоны вылета, обыграв «Фрозиноне»

01 Октября 2023 • 23:44 Комментировать
Рома
2:0
Фрозиноне
окончен

Из-за плохой игры в обороне «Рома» со вторым показателем в графе «Забитые голы» шла пятой с конца в таблице Серии А. Сегодня команда Жозе Моуринью улучшила турнирное положение, обыграв «Фрозиноне». В середине первого тайма Ромелу Лукаку на линии штрафной избавился от опеки и плотно и точно пробил в правый угол ворот - 1:0. Гости в первом тайме имели полумоменты, но в завершении нужно было действовать хладнокровнее. «Волки» поставили точку в конце игры, Пауло Дибала подал со штрафного, и Лоренцо Пеллегрини наказал голкипера за ошибку на выходе - 2:0.

«Рома» с 8 очками вышла на 11-е место, у соперника на один балл больше.

Протокол игры  
Рома2:0Фрозиноне
(1:0) Лукаку Ромелу21'  
(2:0) Пеллегрини Лоренцо83'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКристанте БрианН'Дика ЭванКарсдорп Рик  64' 70' (Кристенсен Расмус ( 70') Бове ЭдоардоПаредес ЛеандроПеллегрини Лоренцо 85' (Ауа Уссем ( 85') Спинаццола ЛеонардоДибала ПаулоЛукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаЭль-Шаарави СтефанБелотти АндреаЧелик МехметПагано РиккардоАзмун СердарПизилли НикколоСвилар Миле
Турати СтефаноМонтеризи ИлариоРоманьоли Симоне 19' (Брешанини Марко ( 19') Околи МемеОйоно ЭнтониМарчицца РиккардоМаццители Лука 86' (Ибрагимович Арийон ( 86') Барренечеа Энцо  46' 86' (Бурабия Мехди ( 86') Соуле Матиас  82'Баэс Хайме 62' (Хеддира Валид ( 62') Чуни Марвин 62' (Касо Джузеппе ( 62')
Запасные: Черофолини МикелеБидуи СофьянГарритано ЛукаЛусуарди МатеусЛулич КарлоРейньер ЖезусФраттали ПьерлуиджиКвернадзе Гкоргий
01 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Фрозиноне
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