«Рома» отдалилась от зоны вылета, обыграв «Фрозиноне»

Из-за плохой игры в обороне «Рома» со вторым показателем в графе «Забитые голы» шла пятой с конца в таблице Серии А. Сегодня команда Жозе Моуринью улучшила турнирное положение, обыграв «Фрозиноне». В середине первого тайма Ромелу Лукаку на линии штрафной избавился от опеки и плотно и точно пробил в правый угол ворот - 1:0. Гости в первом тайме имели полумоменты, но в завершении нужно было действовать хладнокровнее. «Волки» поставили точку в конце игры, Пауло Дибала подал со штрафного, и Лоренцо Пеллегрини наказал голкипера за ошибку на выходе - 2:0.

«Рома» с 8 очками вышла на 11-е место, у соперника на один балл больше.