«Рома» отдалилась от зоны вылета, обыграв «Фрозиноне»

Из-за плохой игры в обороне «Рома» со вторым показателем в графе «Забитые голы» шла пятой с конца в таблице Серии А. Сегодня команда Жозе Моуринью улучшила турнирное положение, обыграв «Фрозиноне». В середине первого тайма Ромелу Лукаку на линии штрафной избавился от опеки и плотно и точно пробил в правый угол ворот - 1:0. Гости в первом тайме имели полумоменты, но в завершении нужно было действовать хладнокровнее. «Волки» поставили точку в конце игры, Пауло Дибала подал со штрафного, и Лоренцо Пеллегрини наказал голкипера за ошибку на выходе - 2:0.
«Рома» с 8 очками вышла на 11-е место, у соперника на один балл больше.
Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу21'
|(2:0) Пеллегрини Лоренцо83'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кристанте Бриан•Н'Дика Эван•Карсдорп Рик 64'70' (Кристенсен Расмус (70') •Бове Эдоардо•Паредес Леандро•Пеллегрини Лоренцо85' (Ауа Уссем (85') •Спинаццола Леонардо•Дибала Пауло•Лукаку Ромелу
Турати Стефано•Монтеризи Иларио•Романьоли Симоне19' (Брешанини Марко (19') •Околи Меме•Ойоно Энтони•Марчицца Риккардо•Маццители Лука86' (Ибрагимович Арийон (86') •Барренечеа Энцо 46'86' (Бурабия Мехди (86') •Соуле Матиас• 82'Баэс Хайме62' (Хеддира Валид (62') •Чуни Марвин62' (Касо Джузеппе (62')
01 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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