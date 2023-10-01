Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получит награду за впечатляющую игру.

Как уже неоднократно сообщалось, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. По данным инсайдера Николо Скиры, переговоры уже стартовали: как и предполагалось, речь идёт о договоре, рассчитанном до середины 2028 года, а зарплата 26-летнего аргентинца составит порядка 7,5 млн евро в год.

Лаутаро Мартинес записал себе в актив десять забитых мячей и две голевые передачи в восьми матчах за команду Симоне Индзаги в текущем сезоне. В недавнем поединке Серии А против «Салернитаны» (4:0) форвард оформил покер.