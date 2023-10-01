Лукаку – третий по голам за «Рому» в первых пяти матчах за последние 30 лет

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку вновь отметился забитым мячом.

Арендованный у «Челси» бельгиец поразил ворота «Фрозиноне» в поединке седьмого тура чемпионата Италии. В активе 30-летнего игрока теперь три забитых мяча, что, как отмечает Opta, делает его третьим бомбардиром среди дебютантов «волков» на дистанции в первые пять игр в рамках Серии А за последние 30 лет. Ещё результативнее на данном отрезке выступили только Габриэль Батистута (шесть голов) и Стефан Эль-Шаарави (четыре).

Аренда Ромелу Лукаку действует до конца текущей кампании. В прошлом сезоне форвард защищал цвета миланского «Интера».