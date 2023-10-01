Щесны – о матче с «Аталантой»: «Ничья – справедливый результат»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны считает закономерным исход поединка с «Аталантой».

Команды не смогли порадовать зрителей голами в матче седьмого тура Серии А, который прошёл в Бергамо.

«На мой взгляд, ничья – справедливый исход, поскольку мы были лучше в первом тайме, а соперник превосходил нас после перерыва. В концовке мы поняли, что важно набрать хотя бы одно очко, поэтому сосредоточились на удержании. Впрочем, «Ювентус» всегда играет на победу, поэтому ничья – это в любом случае потеря двух очков. Жаль, что сегодня нам не удалось победить, но нам противостоял очень сильный соперник», – высказался в интервью DAZN Щесны.