Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Щесны – о матче с «Аталантой»: «Ничья – справедливый результат»

01 Октября 2023 • 22:29 Комментировать
Аталанта
0:0
Ювентус
окончен

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны считает закономерным исход поединка с «Аталантой».

Команды не смогли порадовать зрителей голами в матче седьмого тура Серии А, который прошёл в Бергамо.

«На мой взгляд, ничья – справедливый исход, поскольку мы были лучше в первом тайме, а соперник превосходил нас после перерыва. В концовке мы поняли, что важно набрать хотя бы одно очко, поэтому сосредоточились на удержании. Впрочем, «Ювентус» всегда играет на победу, поэтому ничья – это в любом случае потеря двух очков. Жаль, что сегодня нам не удалось победить, но нам противостоял очень сильный соперник», – высказался в интервью DAZN Щесны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Войцех Щесны
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
2
2
2.17 3.35 3.70
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
0
0
2.60 3.55 2.75
Видео
Окончен
Рома Рома
Фрозиноне Фрозиноне
2
0
1.50 4.30 7.60
Видео
02.10.23 в 19:30
Сассуоло Сассуоло
Монца Монца
2.29 3.70 3.10
Видео
02.10.23 в 19:30
Торино Торино
Верона Верона
1.74 3.70 5.40
Видео
02.10.23 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Кальяри Кальяри
1.49 4.50 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
23:44 · Италия. Серия А
«Рома» отдалилась от зоны вылета, обыграв «Фрозиноне»
23:23 · Италия. Серия А
Названа зарплата Лаутаро Мартинеса по новому контракту с «Интером» слухи
23:13 · Италия. Серия А
Лукаку – третий по голам за «Рому» в первых пяти матчах за последние 30 лет
22:29 · Италия. Серия А
Щесны – о матче с «Аталантой»: «Ничья – справедливый результат»
22:02 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал критику в свой адрес
21:53 · Италия. Серия А
Гасперини – о ничьей с «Ювентусом»: «Мы вполне заслужили выиграть»
21:43 · Италия. Серия А
Дибала: «Рома» плохо начала сезон, нужно начать исправляться уже сегодня»
21:26 · Италия. Серия А
Аллегри – о матче с «Аталантой»: «Доволен игрой и результатом»
20:54 · Италия. Серия А
Без Миранчука и голов: «Ювентус» и «Аталанта» не впечатлили и набрали по очку 1
18:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:14 · Италия. Серия А
​«Ювентус» выбрал состав на игру с «Аталантой» 2
18:00 · Италия. Серия А
Автогол на 90-й минуте лишил «Дженоа» победы над «Удинезе»
17:55 · Италия. Серия Б
«Палермо» выдал лучший старт в истории клуба
17:23 · Италия. Серия А
​Балотелли считает, что Таарабт лучше Неймара
16:56 · Италия. Серия А
​«Милан» в третий раз в 21-м веке выиграл 6 из 7 на старте - ранее это приводило к титулу
Все новости
Рекомендуем