Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью прокомментировал критику в свой адрес

01 Октября 2023 • 22:02 Комментировать
Рома
1:0
Фрозиноне
1 1.42 X 5.00 2 8.00
1-й тайм

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о недовольстве болельщиков.

После шести туров римляне расположились на 16-й строчке, набрав пять очков и одержав лишь одну победу. После крупного поражения от «Дженоа» (1:4) в предыдущем матче рулевой Жозе Моуринью столкнулся с серьёзной критикой в свой адрес.

Перед началом встречи с «Фрозиноне» журналисты спросили у португальца, каково его отношение к недовольству болельщиков: «Задавать такой вопрос перед началом матча – не очень правильный подход. Вы делаете свою работу, я – свою. Не думаю, что сейчас уместно об этом говорить», – цитирует Football Italia Моуринью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ФРОЗИНОНЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
2
2
2.17 3.35 3.70
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
0
0
2.60 3.55 2.75
Видео
38 мин
Рома Рома
Фрозиноне Фрозиноне
1
0
1.50 4.30 7.60
Видео
02.10.23 в 19:30
Сассуоло Сассуоло
Монца Монца
2.29 3.70 3.10
Видео
02.10.23 в 19:30
Торино Торино
Верона Верона
1.74 3.70 5.40
Видео
02.10.23 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Кальяри Кальяри
1.49 4.50 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
22:02 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал критику в свой адрес
21:53 · Италия. Серия А
Гасперини – о ничьей с «Ювентусом»: «Мы вполне заслужили выиграть»
21:43 · Италия. Серия А
Дибала: «Рома» плохо начала сезон, нужно начать исправляться уже сегодня»
21:26 · Италия. Серия А
Аллегри – о матче с «Аталантой»: «Доволен игрой и результатом»
20:54 · Италия. Серия А
Без Миранчука и голов: «Ювентус» и «Аталанта» не впечатлили и набрали по очку 1
18:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:14 · Италия. Серия А
​«Ювентус» выбрал состав на игру с «Аталантой» 2
18:00 · Италия. Серия А
Автогол на 90-й минуте лишил «Дженоа» победы над «Удинезе»
17:55 · Италия. Серия Б
«Палермо» выдал лучший старт в истории клуба
17:23 · Италия. Серия А
​Балотелли считает, что Таарабт лучше Неймара
16:56 · Италия. Серия А
​«Милан» в третий раз в 21-м веке выиграл 6 из 7 на старте - ранее это приводило к титулу
16:06 · Италия. Серия А
​Орсолини повторил достижение Синьори
15:51 · Италия. Серия А
​«Почти идеально»: Хави отметил схему «Интера»
15:33 · Италия. Серия А
Хет-трик Орсолини позволил «Болонье» разгромить «Эмполи»
14:48 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук мог перейти в «Болонью»
Все новости
Рекомендуем