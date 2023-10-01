Моуринью прокомментировал критику в свой адрес

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о недовольстве болельщиков.

После шести туров римляне расположились на 16-й строчке, набрав пять очков и одержав лишь одну победу. После крупного поражения от «Дженоа» (1:4) в предыдущем матче рулевой Жозе Моуринью столкнулся с серьёзной критикой в свой адрес.

Перед началом встречи с «Фрозиноне» журналисты спросили у португальца, каково его отношение к недовольству болельщиков: «Задавать такой вопрос перед началом матча – не очень правильный подход. Вы делаете свою работу, я – свою. Не думаю, что сейчас уместно об этом говорить», – цитирует Football Italia Моуринью.