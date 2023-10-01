Гасперини – о ничьей с «Ювентусом»: «Мы вполне заслужили выиграть»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о матче, в котором его команда поделила очки с «Ювентусом».

Коллектив из Бергамо имел значительное преимущество по нанесённым ударам, однако счёт в поединке так и не был открыт – 0:0.

«Жаль, что мы не набрали три очка. Нам противостоял сильный соперник, и мы, думаю, смотрелись хорошо. Мы вполне заслуживали победу, если учесть ход второго тайма, но и при таком результате смогли извлечь пользу из игры – команда стала сильнее и увереннее в себе. Сегодня у нас было несколько отличных голевых моментов», – сказал в беседе с DAZN рулевой бергамасков.