Дибала: «Рома» плохо начала сезон, нужно начать исправляться уже сегодня»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался перед началом матча Серии А против «Фрозиноне».

Команда Жозе Моуринью попробует реабилитироваться после сокрушительного поражения от «Дженоа» (1:4) в прошлом туре. После шести игр чемпионата в активе римлян всего пять набранных очков.

«Наше положение в таблице оставляет желать лучшего – мы находимся совсем не там, где планировали. Но сезон только начался, и мы должны начать исправлять ситуацию уже сегодня. Каждый из нас должен проявить усердие ради клуба, тренера и болельщиков», – заявил в предматчевом интервью DAZN аргентинец.

На сайте LiveResult.ru пройдёт текстовая трансляция матча «Рома» – «Фрозиноне».