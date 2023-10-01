Аллегри – о матче с «Аталантой»: «Доволен игрой и результатом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о нулевой ничьей с «Аталантой».

Обе команды имели возможность вплотную приблизиться к лидирующим «Интеру» и «Милану», но так и не смогли забить голов в Бергамо.

«Я доволен нашей игрой и заработанным очком. Мы позволяли себе техническое ошибки, но были лучше на протяжении первых 60 минут. В концовке нам следовало действовать осторожнее, мы рисковали пропустить. Радует, что в итоге нам удалось сыграть на ноль. Щесны доказал, что является одним из лучших вратарей в Европе», – рассказал в послематчевом интервью DAZN рулевой «старой синьоры».