Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Без Миранчука и голов: «Ювентус» и «Аталанта» не впечатлили и набрали по очку

01 Октября 2023 • 20:54 Комментировать (1)
Аталанта
0:0
Ювентус
окончен

Идущие в группе лидеров «Ювентус» и «Аталанта» провели матч седьмого тура Серии А. Туринцы удивили всего тремя ударами по воротам при десятке попыток у противника. Давиде Дзаппакоста первым мог забивать, но попал в ногу защитника, а затем вовсе пробил неточно. У гостей отличный момент был у Федерико Кьезы, но голкипер выручил. Вышедший на замену Луис Муриэль едва не открыл счет, но голкипер гостей кончиками пальцев переправил мяч  в перекладину. Муриэль еще раз тревожил вратаря, тот парировал перед собой, а Тён Копмейнерс с трех метров промахнулся. В итоге 0:0.

Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. Его команда идет пятой с 13 очками в активе, у соперника на один балл больше.

Протокол игры  
Аталанта0:0Ювентус
Муссо ХуанТолой РафаэлДжимсити БератСкальвини Джорджио 65' (Колашинац Сеад ( 65') Дзаппакоста Давиде 82' (Хольм Эмиль ( 82'  90') Руджери Маттео 86' (Баккер Митчел ( 86') Эдерсон ХоноратоДе Рон МартенЛукман Адемола 65' (Муриэль Луис ( 65') Копмейнерс ТëнДе Кетеларе Шарль 82' (Пашалич Марио ( 82')
Запасные: Миранчук АлексейЦортеа НадирХатебур ХансПаломино ХосеКарнесекки МаркоАдопо НдариРосси Франческо
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер Глейсон 84' (Ругани Даниэле ( 84') Данило Луис  53'Маккенни Уэстон 84' (Веа Тимоти ( 84') Фаджоли Николо 68' (Миретти Фабио ( 68') Локателли МануэльРабио Адриен  45'Камбьясо Андреа 68' (Костич Филип ( 68') Кин Мойзе 75' (Йылдыз Кенан ( 75') Кьеза Федерико
Запасные: Айлинг СамуэльНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоХуйсен ДинПерин Маттиа
01 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Juventissimo
01 Октября 2023 в 21:31
Мистер и с Влаховичем играет в тягомотину, так что вполне ожидаемо, что Юве в Бергамо играл вторым номером. Туринцам еще повезло, что бергамаски в этом матче оказались косоногими, да и Щенсны выручил пару раз серьёзно. Так что, очко заработано - победой там и не пахло.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
2
2
2.17 3.35 3.70
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
0
0
2.60 3.55 2.75
Видео
36 мин
Рома Рома
Фрозиноне Фрозиноне
1
0
1.50 4.30 7.60
Видео
02.10.23 в 19:30
Сассуоло Сассуоло
Монца Монца
2.29 3.70 3.10
Видео
02.10.23 в 19:30
Торино Торино
Верона Верона
1.74 3.70 5.40
Видео
02.10.23 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Кальяри Кальяри
1.49 4.50 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
22:02 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал критику в свой адрес
21:53 · Италия. Серия А
Гасперини – о ничьей с «Ювентусом»: «Мы вполне заслужили выиграть»
21:43 · Италия. Серия А
Дибала: «Рома» плохо начала сезон, нужно начать исправляться уже сегодня»
21:26 · Италия. Серия А
Аллегри – о матче с «Аталантой»: «Доволен игрой и результатом»
20:54 · Италия. Серия А
Без Миранчука и голов: «Ювентус» и «Аталанта» не впечатлили и набрали по очку 1
18:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:14 · Италия. Серия А
​«Ювентус» выбрал состав на игру с «Аталантой» 2
18:00 · Италия. Серия А
Автогол на 90-й минуте лишил «Дженоа» победы над «Удинезе»
17:55 · Италия. Серия Б
«Палермо» выдал лучший старт в истории клуба
17:23 · Италия. Серия А
​Балотелли считает, что Таарабт лучше Неймара
16:56 · Италия. Серия А
​«Милан» в третий раз в 21-м веке выиграл 6 из 7 на старте - ранее это приводило к титулу
16:06 · Италия. Серия А
​Орсолини повторил достижение Синьори
15:51 · Италия. Серия А
​«Почти идеально»: Хави отметил схему «Интера»
15:33 · Италия. Серия А
Хет-трик Орсолини позволил «Болонье» разгромить «Эмполи»
14:48 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук мог перейти в «Болонью»
Все новости
Рекомендуем