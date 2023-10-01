Без Миранчука и голов: «Ювентус» и «Аталанта» не впечатлили и набрали по очку

Идущие в группе лидеров «Ювентус» и «Аталанта» провели матч седьмого тура Серии А. Туринцы удивили всего тремя ударами по воротам при десятке попыток у противника. Давиде Дзаппакоста первым мог забивать, но попал в ногу защитника, а затем вовсе пробил неточно. У гостей отличный момент был у Федерико Кьезы, но голкипер выручил. Вышедший на замену Луис Муриэль едва не открыл счет, но голкипер гостей кончиками пальцев переправил мяч в перекладину. Муриэль еще раз тревожил вратаря, тот парировал перед собой, а Тён Копмейнерс с трех метров промахнулся. В итоге 0:0.
Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. Его команда идет пятой с 13 очками в активе, у соперника на один балл больше.
Протокол игры
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио65' (Колашинац Сеад (65') •Дзаппакоста Давиде82' (Хольм Эмиль (82') • 90'Руджери Маттео86' (Баккер Митчел (86') •Эдерсон Хонорато•Де Рон Мартен•Лукман Адемола65' (Муриэль Луис (65') •Копмейнерс Тëн•Де Кетеларе Шарль82' (Пашалич Марио (82')
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон84' (Ругани Даниэле (84') •Данило Луис• 53'Маккенни Уэстон84' (Веа Тимоти (84') •Фаджоли Николо68' (Миретти Фабио (68') •Локателли Мануэль•Рабио Адриен• 45'Камбьясо Андреа68' (Костич Филип (68') •Кин Мойзе75' (Йылдыз Кенан (75') •Кьеза Федерико
01 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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