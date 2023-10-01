Без Миранчука и голов: «Ювентус» и «Аталанта» не впечатлили и набрали по очку

Идущие в группе лидеров «Ювентус» и «Аталанта» провели матч седьмого тура Серии А. Туринцы удивили всего тремя ударами по воротам при десятке попыток у противника. Давиде Дзаппакоста первым мог забивать, но попал в ногу защитника, а затем вовсе пробил неточно. У гостей отличный момент был у Федерико Кьезы, но голкипер выручил. Вышедший на замену Луис Муриэль едва не открыл счет, но голкипер гостей кончиками пальцев переправил мяч в перекладину. Муриэль еще раз тревожил вратаря, тот парировал перед собой, а Тён Копмейнерс с трех метров промахнулся. В итоге 0:0.

Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. Его команда идет пятой с 13 очками в активе, у соперника на один балл больше.