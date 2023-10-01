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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» выбрал состав на игру с «Удинезе»

01 Октября 2023 • 18:14 Комментировать (1)
Аталанта
0:0
Ювентус
1 2.55 X 3.40 2 2.85
1-й тайм

В воскресенье вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч против «Удинезе» в чемпионате Италии. Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри включил в стартовый состав таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Маккенни, Фаджоли, Локателли, Рабио, Камбьяссо, Кьеза, Кин.

Матч между «Удинезе» и «Ювентусом» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает в турнирной таблице Серии А четвёртое место (13 очков), а «Аталанта» - пятое (12 очков).

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Ювентус
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Комментарии (1)
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Juventissimo
01 Октября 2023 в 18:38
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Ювентус Ювентус
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