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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» выбрал состав на игру с «Аталантой»

01 Октября 2023 • 18:14 Комментировать (2)
Аталанта
0:0
Ювентус
окончен

В воскресенье вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч против «Аталанты» в чемпионате Италии. Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри включил в стартовый состав таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Маккенни, Фаджоли, Локателли, Рабио, Камбьяссо, Кьеза, Кин.

Матч между «Аталантой» и «Ювентусом» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает в турнирной таблице Серии А четвёртое место (13 очков), а «Аталанта» - пятое (12 очков).

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Ювентус Аталанта
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Комментарии (2)
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Barcelona-Champions
01 Октября 2023 в 20:26
Аталанта ныне называется Удинезе 😂😂
Juventissimo
01 Октября 2023 в 18:38
Закусывать надо)
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