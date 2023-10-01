​«Ювентус» выбрал состав на игру с «Аталантой»

В воскресенье вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч против «Аталанты» в чемпионате Италии. Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри включил в стартовый состав таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Маккенни, Фаджоли, Локателли, Рабио, Камбьяссо, Кьеза, Кин.

Матч между «Аталантой» и «Ювентусом» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает в турнирной таблице Серии А четвёртое место (13 очков), а «Аталанта» - пятое (12 очков).