Автогол на 90-й минуте лишил «Дженоа» победы над «Удинезе»

«Удинезе» продолжает мучиться на старте нового сезона. В матче седьмого тура с «Дженоа» «маленькие зебры» снова не смогли добыть первую победу в равной борьбе. Альбер Гудмундссон дальним ударом вывел вперед команду из Генуи. Достаточно быстро Лоренцо Лукка отыграл этот мяч, лучше всех разобравшись на добивании. Тут же Гудмундссон оформил дубль, но ВАР его отменил. И все же исландец добился своего на 41-й минуте при помощи рикошета - 1:2. Лишь в компенсированное время хозяева отыгрались, от Алана Маттурро мяч влетел в сетку - 2:2.

«Дженоа» делит 11-е место, соперник лишь в очке над зоной вылета.