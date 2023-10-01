Автогол на 90-й минуте лишил «Дженоа» победы над «Удинезе»

«Удинезе» продолжает мучиться на старте нового сезона. В матче седьмого тура с «Дженоа» «маленькие зебры» снова не смогли добыть первую победу в равной борьбе. Альбер Гудмундссон дальним ударом вывел вперед команду из Генуи. Достаточно быстро Лоренцо Лукка отыграл этот мяч, лучше всех разобравшись на добивании. Тут же Гудмундссон оформил дубль, но ВАР его отменил. И все же исландец добился своего на 41-й минуте при помощи рикошета - 1:2. Лишь в компенсированное время хозяева отыгрались, от Алана Маттурро мяч влетел в сетку - 2:2.
«Дженоа» делит 11-е место, соперник лишь в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|14'Гудмундссон Альберт (0:1)
|(1:1) Лукка Лоренцо23'
|41'Гудмундссон Альберт (1:2)
|(2:2) Маттурро Алан90'
Сильвестри Марко•Перес Неуэн•Бийол Яка•Кристенсен Томас81' (Феррейра Жоау (81') •Эбоселе Фести•Перейра Роберто 35'58' (Самарджич Лазар (58') •Уолас Соуза64' (Пайеро Мартин (64') •Ловрич Санди• 90'Камара Ассан46' (Земура Джордан (46') •Саксесс Исаак 43'58' (Товен Флорьян (58') •Лукка Лоренцо
Мартинес Хосеп• 25'Бани Маттиа•Дрэгушин Раду•Васкес Хоан•Де Винтер Кони•Торсби Мортен•Френдруп Мортен• 90'Малиновский Руслан68' (Кутлу Беркан (68') •Хапс Ридгесиано78' (Мессиас Жуниор (78') •Гудмундссон Альберт87' (Маттурро Алан (87') •Ретеги Матео78' (Пушкаш Георге (78')
01 октября.
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