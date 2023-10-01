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Чемпионат Италии. Серия А

Автогол на 90-й минуте лишил «Дженоа» победы над «Удинезе»

01 Октября 2023 • 18:00 Комментировать
Удинезе
2:2
Дженоа
окончен

«Удинезе» продолжает мучиться на старте нового сезона. В матче седьмого тура с «Дженоа» «маленькие зебры» снова не смогли добыть первую победу в равной борьбе. Альбер Гудмундссон дальним ударом вывел вперед команду из Генуи. Достаточно быстро Лоренцо Лукка отыграл этот мяч, лучше всех разобравшись на добивании. Тут же Гудмундссон оформил дубль, но ВАР его отменил. И все же исландец добился своего на 41-й минуте при помощи рикошета - 1:2. Лишь в компенсированное время хозяева отыгрались, от Алана Маттурро мяч влетел в сетку - 2:2.

«Дженоа» делит 11-е место, соперник лишь в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Удинезе2:2Дженоа
  14'Гудмундссон Альберт (0:1)
(1:1) Лукка Лоренцо23'  
  41'Гудмундссон Альберт (1:2)
(2:2) Маттурро Алан90'  
Сильвестри МаркоПерес НеуэнБийол ЯкаКристенсен Томас 81' (Феррейра Жоау ( 81') Эбоселе ФестиПерейра Роберто  35' 58' (Самарджич Лазар ( 58') Уолас Соуза 64' (Пайеро Мартин ( 64') Ловрич Санди  90'Камара Ассан 46' (Земура Джордан ( 46') Саксесс Исаак  43' 58' (Товен Флорьян ( 58') Лукка Лоренцо
Запасные: Камара ЭтьенКабаселе КристианСаррага ОйерГессанд АксельКина ДомингушМалуса ДжоэлТиквич АнтониоОкойе МадукаПафунди СимонеАке Марли
Мартинес Хосеп  25'Бани МаттиаДрэгушин РадуВаскес ХоанДе Винтер КониТорсби МортенФрендруп Мортен  90'Малиновский Руслан 68' (Кутлу Беркан ( 68') Хапс Ридгесиано 78' (Мессиас Жуниор ( 78') Гудмундссон Альберт 87' (Маттурро Алан ( 87') Ретеги Матео 78' (Пушкаш Георге ( 78')
Запасные: Леали НиколаХефти СильванФольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеГальдамес ПаблоАарон МартинЯгелло Филип
01 октября.

 

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Удинезе Дженоа
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