​Балотелли считает, что Таарабт лучше Неймара

Итальянский футболист Марио Балотелли, ныне выступающий в Турции, считает, что марокканский полузащитник Адель Таарабт, в прошлом игравший за «Милан» и «Интер», превосходит по своей технической оснащенности раскрученного бразильца Неймара. Сейчас Таарабт выступает в составе «Бенфики»:

- Таарабт технически лучше Неймара, на мой взгляд. Неймар, конечно, феномен в абсолюте, но когда мы говорим строго о технике, то Таарабт, на мой взгляд, сильнее, - цитирует слова Балотелли RMC Sport.

Напомним, что Неймар успел поиграть в составе «Барселоны» и «ПСЖ», а сейчас перебрался в Саудовскую Аравию.