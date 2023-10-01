​«Милан» в третий раз в 21-м веке выиграл 6 из 7 на старте - ранее это приводило к титулу

В седьмом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» принимал дома «Лацио» и выиграл благодаря двум мячам во втором тайме - сперва забил Кристиан Пулишич, а затем точку поставил Ноа Окафор.

Как оказалось, «Милан» в третий раз в двадцать первом веке выиграл шесть из семи стартовых матчей чемпионата - ранее это случалось в сезоне 2003/2004 и 2021/2022, оба раза «Милан» в конце чемпионата брал «Скудетто».

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть в Генуе с местным «Дженоа», который прямо сейчас сражается и побеждает «Удинезе». Это случится седьмого октября.