​Орсолини повторил достижение Синьори

В седьмом туре итальянского чемпионата Серии А крупной победы добилась «Болонья» - она переиграла аутсайдера «Эмполи», забив тому три безответных мяча. Все три на свой счет записал Риккардо Орсолини - лидер «Болоньи». Как оказалось, выступающий за этот клуб с 2018 года футболист забивает за клуб уже шесть сезонов подряд.

Тем самым, он повторил достижение легендарного Джузеппе Синьори, который также забивал за «Болонью» шесть сезонов кряду - с 1998/1999 до 2003/2004. В следующем туре «Болонье» предстоит выездной матч с миланским «Интером». Это случится седьмого октября.