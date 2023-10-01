Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Орсолини повторил достижение Синьори

01 Октября 2023 • 16:06 Комментировать
Болонья
3:0
Эмполи
окончен

В седьмом туре итальянского чемпионата Серии А крупной победы добилась «Болонья» - она переиграла аутсайдера «Эмполи», забив тому три безответных мяча. Все три на свой счет записал Риккардо Орсолини - лидер «Болоньи». Как оказалось, выступающий за этот клуб с 2018 года футболист забивает за клуб уже шесть сезонов подряд.

Тем самым, он повторил достижение легендарного Джузеппе Синьори, который также забивал за «Болонью» шесть сезонов кряду - с 1998/1999 до 2003/2004. В следующем туре «Болонье» предстоит выездной матч с миланским «Интером». Это случится седьмого октября.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Эмполи Джузеппе Синьори Риккардо Орсолини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Болонья Болонья
Эмполи Эмполи
3
0
1.63 4.20 5.60
Видео
65 мин
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
1
2
2.17 3.35 3.70
Видео
01.10.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
2.60 3.55 2.75
Видео
01.10.23 в 21:45
Рома Рома
Фрозиноне Фрозиноне
1.50 4.30 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
16:56 · Италия. Серия А
​«Милан» в третий раз в 21-м веке выиграл 6 из 7 на старте - ранее это приводило к титулу
16:06 · Италия. Серия А
​Орсолини повторил достижение Синьори
15:51 · Италия. Серия А
​«Почти идеально»: Хави отметил схему «Интера»
15:33 · Италия. Серия А
Хет-трик Орсолини позволил «Болонье» разгромить «Эмполи»
14:48 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук мог перейти в «Болонью»
14:22 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» нацелился на игрока сборной Франции
14:15 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес рассказал, что сделает с мячом после покера
13:51 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес оформил покер после выхода на замену – в Серии А такого не было как минимум 29 лет
13:19 · Англия. Премьер-лига
Моуринью высказался о Гвардиоле и «Манчестер Сити»
11:25 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Для нападающего важно стать лучшим бомбардиром, но я всегда думаю о команде»
10:52 · Италия. Серия А
Индзаги: Лаутаро Мартинес — капитан «Интера», он чувствует себя лидером
10:40 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес впервые в карьере оформил покер — ему потребовалось 27 минут 1
08:58 · Италия. Серия А
Гаттузо бьёт игроков «Марселя» на тренировках 2
08:53 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» высказались о трансфере Берарди
08:10 · Россия. Премьер-лига
Российский клуб хотел подписать Алексея Миранчука
Все новости
Рекомендуем