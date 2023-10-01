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Чемпионат Италии. Серия А

​«Почти идеально»: Хави отметил схему «Интера»

01 Октября 2023 • 15:51 Комментировать

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на несколько вопросов в блиц-формате. Так, например, тренера попросили высказаться об игровых схемах.

«Тактика или схема, которая сработала лучше всего? Мы представляли несколько вариантов, и большинство из них срабатывали, особенно прошлогодняя тактика с ложным нападающим-полузащитником.

Лучшая схема соперников? «Интер» и его 5-3-2. Они выступили почти идеально», - сказал Хави Mundo Deportivo.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в среду, 4 октября, - против «Порту»  в Лиге чемпионов на выезде. Для Хави эта игра будет 100-й в качестве главного тренера каталонской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Хави Эрнандес
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