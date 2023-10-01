Хет-трик Орсолини позволил «Болонье» разгромить «Эмполи»

В седьмом туре Серии А встретились «Болонья» с «Эмполи». Хозяева - самая закрытая команда турнира, соперник же идет в зоне вылета лишь с одним забитым мячом и антирекордом по пропущенным. «Красно-синие» сегодня выглядели солиднее аутсайдера и воплотили перевес в два безответных гола.

Уже на четвертой минуте Себастьян Валюкевич ударом головой заставил голкипера всерьез потрудиться. На 21-й минуте Риккардо Орсолини взял игру на себя и завершил свой рейд голевым ударом - 1:0. Тут же Юссеф Мале запустил мяч в штангу. Франческо Капуто отправил мяч в сетку ворот «Болоньи», но из офсайда. Джошуа Зиркзее не реализовал свой момент - парировано. На 21-й минуте уже второго тайма Орсолини оформил дубль с передачи Эвана Фергюсона. В компенсированное время Орсолини вовсе оформил хет-трик - 3:0.

«Болонья» забила столько же голов, что и суммарно во всех поединках сезона, что позволило ей выйти на 10-е место. Соперник делит 17-ю строчку.