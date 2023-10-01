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Чемпионат Италии. Серия А

Хет-трик Орсолини позволил «Болонье» разгромить «Эмполи»

01 Октября 2023 • 15:33 Комментировать
Болонья
3:0
Эмполи
окончен

В седьмом туре Серии А встретились «Болонья» с «Эмполи». Хозяева - самая закрытая команда турнира, соперник же идет в зоне вылета лишь с одним забитым мячом и антирекордом по пропущенным. «Красно-синие» сегодня выглядели солиднее аутсайдера и воплотили перевес в два безответных гола.

Уже на четвертой минуте Себастьян Валюкевич ударом головой заставил голкипера всерьез потрудиться. На 21-й минуте Риккардо Орсолини взял игру на себя и завершил свой рейд голевым ударом - 1:0. Тут же Юссеф Мале запустил мяч в штангу. Франческо Капуто отправил мяч в сетку ворот «Болоньи», но из офсайда. Джошуа Зиркзее не реализовал свой момент - парировано. На 21-й минуте уже второго тайма Орсолини оформил дубль с передачи Эвана Фергюсона. В компенсированное время Орсолини вовсе оформил хет-трик - 3:0.

«Болонья» забила столько же голов, что и суммарно во всех поединках сезона, что позволило ей выйти на 10-е место. Соперник делит 17-ю строчку.

Протокол игры  
Болонья3:0Эмполи
(1:0) Орсолини Риккардо21'  
(2:0) Орсолини Риккардо66'  
(3:0) Орсолини Риккардо90'  
Скорупски ЛукашКорацца Томмазо  44' 68' (Де Сильвестри Лоренцо ( 68') Бёкема СэмКалафьори РикардоКристиансен ВикторМоро Никола 54' (Эль Аззоузи Уссама ( 54'  58') Фройлер Ремо 68' (Эбишер Мишель ( 68') Орсолини РиккардоФергюсон ЛьюисНдой Дан 86' (Ликояннис Хараламбос ( 86') Зиркзее Джошуа 86' (Ван Хойдонк Сидней ( 86')
Запасные: Урбаньски КацперФаббиан ДжованниКарлссон Йеспер IIIБонифаци КевинГасперини ТитоРавалья Федерико
Бериша ЭтритЭбюэхи ТайроннВалюкевич Себастьян  39'Луперто СебастьяноКакаче Либерато  9' 69' (Дестро Маттиа ( 69') Марин РэзванРаноккья Филиппо  45' 59' (Канчельери Маттео ( 59'  81') Мале ЮссефБальданци Томмазо 69' (Бастони Симоне ( 69') Капуто Франческо 79' (Шпенди Стивен ( 79') Камбьяги Николо 59' (Фаццини Якопо ( 59')
Запасные: Исмайли АрдианГрасси АльбертоКоваленко ВикторПеризан СамуэлеГуарино ГабриэльГьяси Эммануэль
01 октября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Эмполи Риккардо Орсолини
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