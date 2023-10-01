Алексей Миранчук мог перейти в «Болонью»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в минувшее трансферное окно мог перебраться в «Болонью». Об этом рассказал агент футболиста Вадим Шпинёв.

«Правда, что был вариант аренды в «Болонью», но сейчас что ворошить? Вариант такой был, но было для этого мало времени», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон Миранчук провел на правах аренды в «Торино», но летом вернулся в «Аталанту». В текущей кампании 27-летний футболист принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.