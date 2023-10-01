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Чемпионат Италии. Серия А

​Лаутаро Мартинес рассказал, что сделает с мячом после покера

01 Октября 2023 • 14:15 Комментировать
Салернитана
0:4
Интер Милан
окончен

После особенно памятных матчей футболисты нередко забирают с собой один из игровых мячей. Так сделал и Лаутаро Мартинес – форвард «Интера» в субботу оформил покер после выхода на замену в матче чемпионата Италии против «Салернитаны». После игры Мартинес ответил на вопрос, куда он денет этот мяч.

«Я отнесу его своему сыну, который недавно родился. Я забил четыре гола, поэтому подарю мяч ему», - сказал Мартинес в эфире клубного ТВ «Интера».

Следующий матч «Интер» проведёт во вторник, 3 октября. Команда Симоне Индзаги будет принимать «Бенфику» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Лаутаро Мартинес оформил покер после выхода на замену – в Серии А такого не было как минимум 29 лет

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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