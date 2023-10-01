​Лаутаро Мартинес оформил покер после выхода на замену – в Серии А такого не было как минимум 29 лет

В субботу вечером в Серии А сражались «Салернитана» и «Интер». Нули на табло держались до того момента, как на замену вышел Лаутаро Мартинес. Аргентинец появился на поле на 55-й минуте и успел оформить покер – «нерадзурри» благодаря подвигам своего лидера победили на выезде со счётом 4:0.

Как сообщает Opta, Мартинес является первым игроком Серии А, забившим четыре гола в одном матче после выхода на замену. Речь идёт о периоде с сезона 1994/1995, когда за победы стали начислять три очка вместо двух.

После семи туров «Интер» располагается на вершине турнирной таблицы Серии А вместе с «Миланом» - команды набрали по 18 очков.