Лаутаро Мартинес: «Для нападающего важно стать лучшим бомбардиром, но я всегда думаю о команде»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о своём покере в матче седьмого тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (4:0).

Напомним, аргентинский футболист вышел на поле во втором тайме и сумел забить в ворота соперника четыре мяча.

«Для нападающего важно стать лучшим бомбардиром, но я всегда думаю о команде и о том, чтобы помочь товарищам. Если я стану самым результативным форвардом, то это значит, что я помог команде», — цитирует Мартинеса журналист Альфредо Педулла.

В текущем сезоне 26-летний Мартинес провёл за «Интер» восемь матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.