Индзаги: Лаутаро Мартинес — капитан «Интера», он чувствует себя лидером

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о покере нападающего команды Лаутаро Мартинеса в игре с «Салернитаной».

Встреча седьмого тура чемпионата Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу миланского клуба. Мартинес вышел на замену во втором тайме и за 27 минут забил четыре гола.

«Лаутаро никогда не отступает, он всегда выкладывается на поле. Он забил четыре мяча, но важно, что команда помогла ему в этом. Он капитан, он чувствует себя здесь лидером», — цитирует тренера известный журналист Альфредо Педулла.

В текущем сезоне 26-летний Мартинес провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и стал автором двух результативных передач.