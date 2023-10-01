Лаутаро Мартинес впервые в карьере оформил покер — ему потребовалось 27 минут

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил четыре мяча в ворота «Салернитаны» (4:0) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Нападающий миланского клуба открыл счет на 62-й минуте. Второй мяч залетел в ворота «Салернитаны» на 77-й минуте, а последующие были забиты на 85-й и 89-й минутах игры. Стоит отметить, что на оформление покера у Мартинеса ушло всего 27 минут.

Это первый покер в карьере 26-летнего аргентинца. Ранее он забивал максимум три мяча в одной встрече — это случалось четыре раза.

После семи туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, сумев набрать 18 очков. Следующим соперником миланцев в чемпионате Италии станет «Болонья».