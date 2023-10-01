«Аталанта» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Аталанта - Ювентус
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Протокол игры
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио•Дзаппакоста Давиде•Руджери Маттео•Эдерсон Хонорато•Де Рон Мартен•Копмейнерс Тëн•Де Кетеларе Шарль•Лукман Адемола
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Данило Луис•Маккенни Уэстон•Фаджоли Николо•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Камбьясо Андреа•Кьеза Федерико•Кин Мойзе
01 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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