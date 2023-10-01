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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

01 Октября 2023 • 18:30 Комментировать
Аталанта
0:0
Ювентус
1 2.55 X 3.40 2 2.85
1-й тайм

В рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимает «Ювентус».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Аталанта0:0Ювентус
Муссо ХуанТолой РафаэлДжимсити БератСкальвини ДжорджиоДзаппакоста ДавидеРуджери МаттеоЭдерсон ХоноратоДе Рон МартенКопмейнерс ТëнДе Кетеларе ШарльЛукман Адемола
Запасные: Миранчук АлексейЦортеа НадирБаккер МитчелХатебур ХансПаломино ХосеКарнесекки МаркоХольм ЭмильАдопо НдариПашалич МариоКолашинац СеадМуриэль ЛуисРосси Франческо
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисМаккенни УэстонФаджоли НиколоЛокателли МануэльРабио АдриенКамбьясо АндреаКьеза ФедерикоКин Мойзе
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльВеа ТимотиЙылдыз КенанНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоКостич ФилипХуйсен ДинПерин МаттиаМиретти Фабио
01 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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АТАЛАНТА ЮВЕНТУС
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