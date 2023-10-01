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Гаттузо бьёт игроков «Марселя» на тренировках

01 Октября 2023 • 08:58 Комментировать (1)

Новый главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо применяет агрессивный стиль во время тренировочных занятий команды, об этом рапортует Get French Football News.

Согласно данным источника, итальянский специалист бьет своих подопечных во время занятий. Таким оригинальным способом Гаттузо приветствует положительные действия футболистов на тренировках. Отмечается, что игрокам нравится агрессивное поведение специалиста.

Дженнаро недавно занял пост рулевого провансальского коллектива. Срок трудового соглашения между специалистом и клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
01 Октября 2023 в 09:40
Гаттузо как был костоломом так и остался! Глаза выпучит и вперёд! 👀
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