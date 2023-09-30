Лаутаро Мартинес забил 4 гола «Салернитане» и вернул «Интер» на вершину таблицы

После осечки в прошлом туре «Интер» вернулся на победный путь и разобрался с «Салернитаной». Примечательно, что до первого гола в поединке особо опасных моментов не было, а аутсайдер в атаке выглядел неплохо. На 62-й минуте Маркус Тюрам слева сыграл к центру штрафной, и Лаутаро Мартинес в касание перебросил голкипера. Тут же у хозяев получилась контратака, которая стала голевой, но ненадолго - вне игры там, счет не меняется. Дензел Дюмфрис перехватил передачу вратаря, несколько передач, и Мартинес поразил левый угол ворот - 0:2. В концовке Тюрам заработал пенальти, и Мартинес оформил хет-трик, пробив по центру ворот. До финального свистка «Интер» еще раз раскатал оборону противника, и Мартинес забил четвертый гол ударом в касание.

«Интер» вернулся на первое место с 18 очками в активе, соперник же делит второе место с конца.