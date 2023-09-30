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Лаутаро Мартинес забил 4 гола «Салернитане» и вернул «Интер» на вершину таблицы

30 Сентября 2023 • 23:38 Комментировать (2)
Салернитана
0:4
Интер Милан
окончен

После осечки в прошлом туре «Интер» вернулся на победный путь и разобрался с «Салернитаной». Примечательно, что до первого гола в поединке особо опасных моментов не было, а аутсайдер в атаке выглядел неплохо. На 62-й минуте Маркус Тюрам слева сыграл к центру штрафной, и Лаутаро Мартинес в касание перебросил голкипера. Тут же у хозяев получилась контратака, которая стала голевой, но ненадолго - вне игры там, счет не меняется. Дензел Дюмфрис перехватил передачу вратаря, несколько передач, и Мартинес поразил левый угол ворот - 0:2. В концовке Тюрам заработал пенальти, и Мартинес оформил хет-трик, пробив по центру ворот. До финального свистка «Интер» еще раз раскатал оборону противника, и Мартинес забил четвертый гол ударом в касание.

«Интер» вернулся на первое место с 18 очками в активе, соперник же делит второе место с конца.

Протокол игры  
Салернитана0:4Интер Милан
  62'Мартинес Лаутаро (0:1)
  78'Мартинес Лаутаро (0:2)
  85'Мартинес Лаутаро (0:3)
  89'Мартинес Лаутаро (0:4)
Очоа ГильермоДанилюк Флавиус 87' (Пирола Лоренцо ( 87') Дьомбер Норберт  69'Ловато МаттеоКастанос ГригорисБрадарич ДомагойБохинен Эмиль 80' (Стюарт Триван ( 80') Ленговски МатеушМартеджани Агустин 71' (Маццокки Паскуале ( 71') Кабрал Жоване  60' 80' (Маджоре Джулио ( 80') Диа Булайе 87' (Чауна Лум ( 87')
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаБотхейм ЭрикСфайт Андрес ЭмилФасио ФедерикоФиорилло ВинченцоСамбья Саломон
Зоммер ЯннПавар БенжаменДе Врей СтефанАчерби ФранческоДюмфрис Дензел 79' (Дармиан Маттео ( 79') Барелла Николо 86' (Агум Люсьен ( 86') Чалханоглу Хакан  25' 54' (Аслани Кристьян ( 54') Классен Дэви 55' (Мартинес Лаутаро ( 55') Аугусто КарлосТюрам МаркусСанчес Алексис 55' (Мхитарян Генрих ( 55')
Запасные: Аудеро ЭмильСарр АмадуБиссек Янн-АурельСтанкович АлександарБастони АлессандроДи Дженнаро РаффаэлеДимарко Федерико
30 сентября. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Салернитана Лаутаро Мартинес
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Комментарии (2)
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СомикВкус19
01 Октября 2023 в 00:02
Есть кналал - bks79 300к+ за прошлый месяц. Канал реально топ! Ищи в поиске bks79 в тлграме
InterSan
30 Сентября 2023 в 23:49
Молодец. Но, важное, всю команду наиграть на результат. До выхода Лаутаро - мрак и беспомощность.
Forza Inter.
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0
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4.80 4.00 1.75
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Милан Милан
Лацио Лацио
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1.86 3.85 4.30
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Окончен
Салернитана Салернитана
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4
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