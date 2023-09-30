«Милан» - единоличный лидер Серии А после уверенной победы над «Лацио»

Центральный матч седьмого тура Серии А прошёл на «Сан-Сиро», где играли «Милан» и «Лацио». Удивительно, но первый реальный момент случился перед перерывом. Голкипер гостей парировал удар Оливье Жиру, Тиджани Рейндерс обвел Ивана Проведеля и с острого угла не попал в створ. Во втором тайме прорыв Рафаэла Леау в штрафную слева закончился передачей чуть назад, и Кристиан Пулишич с десятка метров вколотил мяч в угол - 1:0. Юнус Муса недалеко от линии штрафной с разворота опасно наносил удар - парировано. Проведель выручил и после еще одной попытки Пулишича. Точку поставили хозяева снова с участием Леау, тот покатил мяч мимо голкипера под голевой удар Ноа Окафора - 2:0.

«Милан» набрал 18 очков и стал единоличным лидером, «Лацио» (7) делит 11-е место.