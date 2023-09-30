Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - единоличный лидер Серии А после уверенной победы над «Лацио»

30 Сентября 2023 • 20:56 Комментировать
Милан
2:0
Лацио
окончен

Центральный матч седьмого тура Серии А прошёл на «Сан-Сиро», где играли «Милан» и «Лацио». Удивительно, но первый реальный момент случился перед перерывом. Голкипер гостей парировал удар Оливье Жиру, Тиджани Рейндерс обвел Ивана Проведеля и с острого угла не попал в створ. Во втором тайме прорыв Рафаэла Леау в штрафную слева закончился передачей чуть назад, и Кристиан Пулишич с десятка метров вколотил мяч в угол - 1:0. Юнус Муса недалеко от линии штрафной с разворота опасно наносил удар - парировано. Проведель выручил и после еще одной попытки Пулишича. Точку поставили хозяева снова с участием Леау, тот покатил мяч мимо голкипера под голевой удар Ноа Окафора - 2:0.

«Милан» набрал 18 очков и стал единоличным лидером, «Лацио» (7) делит 11-е место.

Протокол игры  
Милан2:0Лацио
(1:0) Пулишич Кристиан60'  
(2:0) Окафор Ноа88'  
Меньян Майк  86'Калабрия Давиде 70' (Побега Томмазо ( 70') Кьяер СимонТомори ФикайоЭрнандес Тео  84'Лофтус-Чик Рубен 29' (Муса Юнус ( 29') Адли Ясин 70' (Флоренци Алессандро ( 70') Рейндерс ТиджаниПулишич Кристиан 82' (Чуквуэзе Саму ( 82') Жиру Оливье 70' (Окафор Ноа ( 70') Леау Рафаэл  65'
Запасные: Спортьелло МаркоТиав МаликПеллегрино МаркоЙович ЛукаРомеро ЛукаМиранте АнтониоБартезаги Давиде
Проведель ИванМарушич Адам  51'Казале НиколоРоманьоли Алессио  64'Хюсай ЭльсейдГендузи Маттео 67' (Весино Матиас ( 67') Ровелла Николо 67' (Камада Даити ( 67') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе 75' (Иммобиле Чиро ( 75') Кастельянос Валентин 75' (Педро Родригес ( 75') Дзакканьи Маттиа 82' (Исаксен Густав ( 82')
Запасные: Мандас ХристосКатальди ДанилоПатрикПеллегрини ЛукаХила МариоСепе ЛуиджиЛаццари Мануэль
30 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Наполи Наполи
0
4
4.80 4.00 1.75
Видео
Окончен
Милан Милан
Лацио Лацио
2
0
1.86 3.85 4.30
Видео
30.09.23 в 21:45
Салернитана Салернитана
Интер Милан Интер Милан
5.60 4.50 1.59
Видео
01.10.23 в 13:30
Болонья Болонья
Эмполи Эмполи
1.63 4.20 5.60
Видео
01.10.23 в 16:00
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
2.17 3.35 3.70
Видео
01.10.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
2.60 3.55 2.75
Видео
01.10.23 в 21:45
Рома Рома
Фрозиноне Фрозиноне
1.50 4.30 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
21:15 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:56 · Италия. Серия А
«Милан» - единоличный лидер Серии А после уверенной победы над «Лацио»
20:44 · Италия. Серия А
​«Интер» назвал состав на матч против «Салернитаны»
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:25 · Италия. Серия А
Хвича делит первое место по ассистам в Серии А
18:07 · Италия. Серия А
​«Милан» озвучил состав на игру с «Лацио»
17:55 · Италия. Серия А
«Наполи» забил 4 гола «Лечче» и почти догнал лидеров
16:34 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Летом мне поступило самое огромное предложение для тренера в истории футбола» 2
16:17 · Италия. Серия А
Аллегри: Влахович и Милик не помогут «Ювентусу» в игре с «Аталантой»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино выбрал звезду в атаку для «Челси»
15:30 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
13:43 · Англия. Премьер-лига
Джунтоли: «Челси» обращался за Влаховичем, но предложение нас не устроило»
13:34 · Италия. Серия А
​Директор «Ювентуса» высказался об Аллегри
12:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Не хотела бы видеть воссоединение Миранчуков в «Локомотиве»
11:30 · Италия. Серия А
Кефрен Тюрам – главная трансферная цель «Ювентуса» на январь
Все новости
Рекомендуем