​«Интер» назвал состав на матч против «Салернитаны»

В субботу вечером «Интер» проведёт гостевой матч против «Салернитаны» в рамках седьмого тура Серии А. Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Зоммер, Павар, де Врей, Ачерби, Дюмфрис, Классен, Чалханоглу, Барелла, Аугусто, Тюрам, Алексис Санчес.

«Салернитана» и «Интер» начнут матч в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после шести туров «Интер» и «Милан» делят лидерство в Серии А, набрав по 15 очков из 18.