Хвича делит первое место по ассистам в Серии А

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу в гостевом матче «адзурри» против «Лечче» (4:0), что прошёл в субботу днём.

Теперь у Кварацхелии в активе гол и три голевые передачи в шести матчах этого сезона Серии А, он лучший ассистент «Наполи» и делит первое место по голевым передачам во всем итальянском чемпионате с ещё восемью игроками.

Напомним, что «Наполи» после разгрома «Лечче» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Теперь у действующего чемпиона страны – 14 набранных очков.