Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» озвучил состав на игру с «Лацио»

30 Сентября 2023 • 18:07 Комментировать
Милан
0:0
Лацио
1 1.75 X 3.75 2 5.00
1-й тайм

В субботу вечером «Милан» будет принимать «Лацио» в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч между «Миланом» и «Лацио» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после шести туров «Милан» располагается на вершине турнирной таблицы Серии А вместе с «Интером» - соседи набрали по 15 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Наполи Наполи
0
4
4.80 4.00 1.75
Видео
44 мин
Милан Милан
Лацио Лацио
0
0
1.86 3.85 4.30
Видео
30.09.23 в 21:45
Салернитана Салернитана
Интер Милан Интер Милан
5.60 4.50 1.59
Видео
01.10.23 в 13:30
Болонья Болонья
Эмполи Эмполи
1.63 4.20 5.60
Видео
01.10.23 в 16:00
Удинезе Удинезе
Дженоа Дженоа
2.17 3.35 3.70
Видео
01.10.23 в 19:00
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
2.60 3.55 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:25 · Италия. Серия А
Хвича делит первое место по ассистам в Серии А
18:07 · Италия. Серия А
​«Милан» озвучил состав на игру с «Лацио»
17:55 · Италия. Серия А
«Наполи» забил 4 гола «Лечче» и почти догнал лидеров
16:34 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Летом мне поступило самое огромное предложение для тренера в истории футбола» 2
16:17 · Италия. Серия А
Аллегри: Влахович и Милик не помогут «Ювентусу» в игре с «Аталантой»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Почеттино выбрал звезду в атаку для «Челси»
15:30 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
13:43 · Англия. Премьер-лига
Джунтоли: «Челси» обращался за Влаховичем, но предложение нас не устроило»
13:34 · Италия. Серия А
​Директор «Ювентуса» высказался об Аллегри
12:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Не хотела бы видеть воссоединение Миранчуков в «Локомотиве»
11:30 · Италия. Серия А
Кефрен Тюрам – главная трансферная цель «Ювентуса» на январь
10:41 · Италия. Серия А
Берарди остаётся на радаре у «Ювентуса»
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Интере» 2
07:23 · Италия. Серия А
Шевченко назвал главных фаворитов Серии А
Все новости
Рекомендуем