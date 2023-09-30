​«Милан» озвучил состав на игру с «Лацио»

В субботу вечером «Милан» будет принимать «Лацио» в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

Матч между «Миланом» и «Лацио» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после шести туров «Милан» располагается на вершине турнирной таблицы Серии А вместе с «Интером» - соседи набрали по 15 очков.